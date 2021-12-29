Белый дом заявил о готовности обсуждать обеспокоенности РФ, но рассчитывает на ответную реакцию с российской стороны

Белый дом заявил о готовности обсуждать обеспокоенности России, но рассчитывает на ответную реакцию с российской стороны. Президент США Джо Байден намерен сообщить своему российскому коллеге Владимиру Путину о дипломатических возможностях для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации в преддверии беседы двух лидеров. Как сообщалось ранее, телефонный разговор намечен на завтра. Он состоится по инициативе Москвы.