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21:04, 29 декабря 2021

В Якутске погибла женщина после нападения стаи собак

Это произошло на территории якутского ипподрома, — говорится на сайте местного управления Следственного комитета. Погибшая работала в Северо-Восточном федеральном университете. Возбуждено уголовное дело. В соцсетях опубликовано видео, на котором видно, как человек идет вдоль забора, а затем падает. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

В ноябре в том же районе стая уже нападала на людей. Тогда обошлось без жертв. Мэр Якутска Евгений Григорьев ввел в округе, где произошло ЧП, режим чрезвычайной ситуации, а во всем городе – повышенной готовности. Он заверил, что напавших на женщину собак отлавливают. Григорьев также отметил, что ситуация ухудшилась после принятия в 2018 году закона об ответственном обращении с животными, который запретил их убийство. По его мнению, закон должен быть пересмотрен в сторону людей.



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