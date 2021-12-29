В подмосковной Дубне возбудили уголовное дело после смерти одиннадцатилетнего школьника из-за переохлаждения

По версии следствия, в понедельник он поехал в школу на автобусе, но ни в учебное заведение, ни домой не пришел. Его тело обнаружили без зрительных признаков насильственной смерти. По предварительным данным, он умер из-за обморожения. Как передает РенТВ со ссылкой на соцсети, школьник сел не на тот автобус, а денег на вторую поездку у него не было, поэтому он пошел пешком.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сказала РБК, что погибший ребенок был с особенностями развития. Выйдя из автобуса, он заблудился, а попросить помощи не смог. Искать же его начали когда прошло уже слишком много времени.

Ранее представитель областной прокуратуры Наталья Григорьева сообщила о проверке по факту смерти школьника. Наталья Григорьева добавила, что опрошены родители мальчика. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, в отношении кого – не уточняется. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.