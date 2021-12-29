Инфляция в России достигла максимума за шесть лет, составив почти 8,4%

Это следует из предварительной оценки Росстата. Окончательную ведомство представит 12 января. Отмечается, что это выше официального прогноза и прогнозов аналитиков. Больше всего за год подорожали продукты питания – на 10,6%, рост цен на непродовольственные товары составил 8,6. В секторе услуг инфляция оказалась на уровне почти 5%. При этом в декабре инфляция замедлилась по сравнению с предыдущими месяцами. Накануне Росстат сообщил, что в будущем году изменят методику подсчета недельной инфляции. Ранее ведомство изменило способ подсчета бедных. В результате их оказалось почти на 3 миллиона меньше, чем год назад.