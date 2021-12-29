Почти каждое 2-е государство, входящее в ВОЗ, не смогло выполнить задачу вакцинировать от коронавируса 40% населения

Почти каждое второе государство, входящее во Всемирную организацию здравоохранения, не смогло выполнить задачу вакцинировать от коронавируса 40% населения. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что это дает вирусу шанс мутировать. Сейчас ситуация с поставками вакцин улучшается, однако, большое внимание богатых стран к ревакцинации может снова вызвать нехватку препаратов в бедных странах. Гебрейесус призвал государства к июлю будущего года вакцинировать 70% населения Земли.