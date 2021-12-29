Президенты России и США поговорят завтра по телефону

Они планируют обсудить предстоящие переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, контакты России и НАТО и ряд других тем. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу Совета нацбезопасности США, позже информацию подтвердил Белый дом. Отмечается, что разговор состоится по инициативе российской стороны. Байден принял предложение, потому что, как объяснили в американском Совбезе, он считает, что, когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог двух лидеров.

