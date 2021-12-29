Инфляция в России в этом году, по предварительным данным Росстата, составила почти 8,4%

Это максимальный показатель с 2015 года. Тогда было почти 13. В прошлом году инфляция составляла около 5%, еще годом ранее – 3. Рост цен, по итогам года, более чем на 2,5 процентных пункта превысил официальный сентябрьский прогноз правительства, приблизившись к 8%. В частности, продовольственные товары подорожали на 10,6%, что в полтора раза больше прошлогодних показателей.