Агора: Решение ЕСПЧ о временных мерах приостановки ликвидации Мемориала обязательны, однако это не означает исполнение

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовала от России приостановить ликвидацию «Мемориала»*. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель международной практики, международная правозащитная группа «Агора» Кирилл Коротеев, «обязательность не всегда означает исполнение».



«Решение ЕСПЧ о временных мерах обязательны. Однако обязательность не всегда означает исполнение. С одной стороны здесь проблемы с исполнениями, с другой — надо понимать, что действия по ликвидации, которые будут требоваться не немедленно, а через несколько месяцев после того, как будут рассмотрены апелляции», — сказал он.



По словам К.Коротеева, ликвидация организации должна быть осуществлена ликвидационной комиссией, а не силами Минюста или Генпрокуратуры.



«Эти действия должны быть министерства юстиции или генпрокуратуры, а действиями ликвидационной комиссии — не государственных репрессивных органов, поэтому я думаю, что в данном случае скорее шанс на то, что ликвидация не произойдет совсем быстро», — сказал он.



ЕСПЧ определил, что исполнение решений о ликвидации международного общества «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом) и одноименного правозащитного центра (признан в РФ НКО-иноагентом) должно быть приостановлено, следует из сообщения ЕСПЧ в адрес ПЦ «Мемориал».

* «Мемориал» признан в РФ НКО-иноагентом.