«Газпром» отчитался о полной готовности газопровода «Северный поток 2» к эксплуатации

Обе нитки заполнили газом, — сказал глава компании Алексей Миллер на совещании с президентом. Владимир Путин в свою очередь выразил уверенность в том, что запуск газопровода приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе, на Украине.

Напомним, Газпром объявил о завершении строительства «Северного потока 2» в сентябре, чтобы начать эксплуатацию газопровода – нужна сертификация проекта немецким и европейским регуляторами. К середине декабря Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что не примет решение по этому вопросу до июля будущего года.