Во Владимирской обл. возбудили дело против жителя за несообщение о публикации его знакомого, оправдывающей терроризм

Во Владимирской области возбудили уголовное дело против местного жителя, который не сообщил о публикации своего знакомого, оправдывающей терроризм. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Мужчина, имя которого не называется, стал фигурантом дела о несообщении о преступлении. По версии следствия, в октябре прошлого года житель Коми опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост о теракте во Франции. Позже об этом он рассказал своему знакомому, а тот в ходе опроса сотрудникам ФСБ не передал ему эти сведения. Сам автор записи, по данным ТАСС, гражданин одной из стран Средней Азии. Его задержали в Москве, сейчас он находится в СИЗО Владимирской области.

