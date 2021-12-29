«Газпром» объявил о полной готовности к эксплуатации газопровода «Северный поток-2»

И первая, и вторая нитка находятся под рабочим давлением. Об этом сказал глава компании Алексей Миллер на совещании у президента. Владимир Путин со своей стороны отметил, что, с учетом непростой ситуации у зарубежных партнеров, Россия имеет возможность наращивать экспорт газа. Он выразил мнение, что этот новый дополнительный маршрут послужит решению вопроса о стабилизации цен на европейском рынке.