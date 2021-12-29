Ректора Московской школы социальных и экономических наук (Шанинки) перевели из гражданской больницы обратно в СИЗО

Ректора Московской школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева перевели из гражданской больницы обратно в СИЗО. Его дочь Дарья Рудь в эфире телеканала «Дождь*» выразила надежду, что следователь и адвокаты обсуждают, почему это потребовалось. Рудь добавила, что непонятно, оказывалась ли Зуеву помощь, которую хотели бы. По её словам, ему нужен мониторинг и коррекция препаратов от давления.

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