Президент предложил лишать российского гражданства за тяжкие преступления

Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Среди оснований для прекращения гражданства – терроризм, преступления против государства и связанные с наркотиками. При этом документ предполагает, что более чем 20 категориям лиц будет проще получить российский паспорт. В их число, в частности, входят граждане бывших советских республик.

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Сергей Каргинов поддерживает законопроект о российском гражданстве. Об этом он сказал «Эху».

Законопроект, который внес президент России Владимир Путин о гражданстве РФ, будет принят Госдумой в начале следующего года.