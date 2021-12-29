Житель Коми получил реальный срок по делу о клевете

37-летнему Михаилу Уманцу назначили наказание в виде 8 месяцев колонии ещё в мае, но в СМИ новость появилась только сегодня. Как пишет издание «Холод», это первый приговор с реальным сроком по статье о клевете за последние десять лет.

По данным следствия, Уманец на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал «заведомо ложные сведения» о знакомой. Как отмечается, у него были с ней «неприязненные отношения». После блокировки основного аккаунта он завёл новый, где сообщил, что его подруга оказывает эскорт — услуги за деньги.

Вскоре Уманца задержали. Свою вину он полностью признал в связи с чем разбирательство проходило в сокращённой форме, говорится в решении суда.

Журналисты отмечают, что на строгий приговор могло повлиять криминальное прошлое мужчины. Уманца, ранее признавали виновным в убийстве, краже, грабеже и нападении на женщину.

Закон о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ и интернете был принят Госдумой в прошлом году.