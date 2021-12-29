Суд в Петербурге оправдал обвиняемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома

Один из фигурантов дела, заслуженный учитель России Станислав Виноградов, умер во время следствия. Его тоже признали невиновным.

Судья Юлия Романова признала невиновными пятерых подсудимых в связи с отсутствием события преступления. Это означает, что не было самого деяния, на котором настаивала сторона обвинения. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчин освободили из-под стражи после оглашения приговора. Они получили право на реабилитацию и извинения прокурора, который просил для одного из фигурантов дела четверть века колонии. Эта история началась 5 лет назад. Впервые в Северной столице по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних» подозревали целую группу мужчин. Один из бывших воспитанников детского дома на улице Ивана Черных в студенческом документальном фильме рассказал о том, что его регулярно насиловали наставники и бывшие воспитанники детского дома. Фильм победил на студенческом конкурсе «Права человека», который проводил петербургский омбудсмен, после чего лента оказалась в прокуратуре, а затем в уголовном розыске. В деле были показания еще как минимум шести жертв из числа бывших воспитанников детского дома, однако в суде оно не устояло.

Суд незаконно и необоснованно оправдал обвиняемых. Так считает потерпевший, чьи показания легли в основу дела, Яков Яблочник.

И потерпевшие и сторона обвинения пообещали обжаловать решение суда.