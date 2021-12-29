Москва и Минск договорились о новых совместных военных учениях

Они пройдут в феврале-марте будущего года. Об этом сказал президент Владимир Путин в ходе встречи в Петербурге с руководителем Белоруссии Александром Лукашенко. Учения пройдут в Белоруссии. Точные даты неизвестны, их должны согласовать военные. По мнению Лукашенко, это пойдет на пользу обеим странам.

В начале декабря руководитель Белоруссии анонсировал военные учения с Россией на границе с Украиной. Они должны пройти в два этапа с разницей в месяц. Лукашенко заверил, что первый этап пройдет зимой.