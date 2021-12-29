Отца соратника Алексея Навального Ивана Жданова вновь отправили в СИЗО

Юрия Жданова обвинили в нарушении подписки о невыезде и ненадлежащем поведении, — написал в инстаграме его сын. Десять дней назад суд Ненецкого автономного округа приговорил 66-летнего Жданова к трем годам условно по делу о мошенничестве и превышении служебных полномочий. Его освободили из-под стражи в зале суда.

