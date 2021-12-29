В России за прошедшие сутки подтверждены смерти 932 человек с диагнозом «коронавирус», — сообщает оперативный штаб. Выявлено более 21 тысячи новых заболевших, в том числе, 1798 в Москве.

Россиянам не так страшен коронавирус, как защита от него – QR-коды и вакцины, — пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Национальный индекс тревожности. Исследование проводило агентство «Кросс». С публикацией ознакомился Лев Гулько.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров согласен с выводами исследования. По его словам, к коронавирусу все привыкли, а вот тема, связанная с коронавирусными ограничениями, волнует и даже пугает многих.