Глава Конституционного суда России допустил возвращение смертной казни

Вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт из-за практики умышленных убийств. Об этом Валерий Зорькин написал в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл». По его мнению, отмена моратория на смертную казнь будет во многом зависеть от общей правовой ситуации в России, назвав его введение в конце 90-х годов уступкой и отходом от требований правового принципа равенства в пользу нравственных и религиозных воззрений. Он выразил надежду, что данная смена приоритетов в конечном итоге пройдёт для России успешно. При этом глава Конституционного суда не исключил возможность возврата смертной казни в будущем.

Высказывание Зорькина вызвало критику со стороны правозащитного сообщества. В частности, адвокат и заслуженный юрист России Генри Резник в интервью «Эху Москвы» рассказал, что высшая мера наказания положительного эффекта не имеет, кроме того возникают неотвратимые последствия судебных ошибок.

Мораторий на смертную казнь действует в России с 1996 года. Это решение было вызвано вступлением страны в Совет Европы и впоследствии взятых на себя правовых обязательств. Хотя формально, суд высшую меру наказания не отменял и понятие смертной казни в уголовном кодексе присутствует. Ранее за отмену моратория выступали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и ряд депутатов Госдумы.

Между тем в Казахстане сегодня смертную казнь официально отменили. Соответствующий поправки в законодательство подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.