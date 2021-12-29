Мосгорсуд сегодня ликвидировал правозащитный центр «Мемориал», уже признанный властями иностранным агентом

Судья Михаил Казаков удовлетворил иск прокуратуры. Защита намерена обжаловать это решение.

С момента подачи иска московской прокуратурой до оглашения решения прошло полтора месяца. За это время Московский городской суд провел три предварительных слушания и два рассмотрения иска против по существу. Сегодня в ходе прений представители прокуратуры обвинили «Мемориал*», ранее признанный иноагентом, в формировании негативного восприятия российской судебной системы и поддержке всех протестов, направленных на дестабилизацию страны. Как утверждает обвинение, правозащитники нарушают права граждан и пренебрежительно относятся к Конституции. Только ликвидация поможет защитить россиян от деструктивного влияния «Мемориала*», считает прокуратура. Правозащитную организацию сегодня представляли 9 юристов. Любое решение суда сыграло бы в пользу правозащитного центра и гражданского общества, считает председатель совета «Мемориала*» Александр Черкасов.

Помимо грубого и систематического нарушения закона об иностранных агентах прокуратура предъявила «Мемориалу*» обвинение и в оправдании экстремизма и терроризма. Причина — список политических заключенных, который составляется правозащитниками уже много лет. В качестве доказательства силовики привели так называемую справку об исследовании, которую составили учитель математики Наталия Крюкова и переводчик Александр Тарасов. Они провели психолого-лингвистический анализ. Но, как утверждают юристы «Мемориала*», ни Крюкова, ни Тарасов не обладают для этого специальными знаниями. По словам адвоката Марии Эйсмонт, несостоятельность исследования доказали представители науки.

Судья Михаил Казаков провел в совещательной комнате около получаса. После чего быстро и монотонно зачитал решение о ликвидации организации и всех ее структурных подразделений.

Несколько десятков человек пришли к Мосгорсуду поддержать «Мемориал*».

По словам правозащитников, Европейский суд по правам человека потребовал приостановить исполнение решения российских судов о ликвидации обоих «Мемориалов*» до вынесения решения по жалобе на российский закон об иностранных агентах. Несколько российских НКО пожаловались в Страсбург почти 10 лет назад.



Политолог Станислав Белковский считает, что «Мемориал*» мог спровоцировать собственное преследование властями слишком усердной работой в кавказских республиках. В эфире «Эха» Белковский высказал мнение, что деятельность организации не вписывается в политическую модель властей. По словам Станислава Белковского, президент России регулярно подчеркивает, что в истории страны не было страшных периодов, а были лишь отдельные проблемы и перегибы на местах.

Ранее российские власти сочли «Мемориал*» и «Международный Мемориал*» иноагентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.