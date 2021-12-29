Президент России Владимир Путин предложил изменить закон о гражданстве

Соответствующий законопроект сегодня был внесен им в Госдуму.

Проект закона предполагает, что более, чем 20 категориям лиц будет проще получить российский паспорт. В их число, например, входят граждане бывших советских республик, а также люди, чьи родственники живут в России и являются её гражданами. Однако, в этот список не включены инвесторы и квалифицированные специалисты, так как соответствующие положения уже действующего закона «не были востребованы на практике» — об этом сказано в пояснительной записке к документу. В ведении же президента предлагается оставить только прием в гражданство в исключительном порядке. Он будет распространяться на ветеранов Великой отечественной войны, а также тех лиц, которые предоставляют интерес для страны в силу своей квалификации. Остальными категориями будут заниматься МВД и МИД. По задумке это должно ускорить срок рассмотрения поданных заявок. Законопроект, помимо прочего, вводит институт прекращения гражданства. Полномочия президента по этому вопросу предлагается передать полиции. Кроме этого, был расширен список преступлений, из-за которых можно лишиться паспорта. В этот перечень предлагается включить преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков. При этом не будет иметь значения, когда именно был нарушен закон. Однако согласовывать это решение придется лично с президентом.

С начала года, по данным МВД, российской гражданство получили более 600 тысяч иностранцев. Большая часть из них, как утверждают в министерстве, это жители юго-востока Украины.

Фракция «Единая Россия» поддержит президентский законопроект о гражданстве, — заявил глава фракции Владимир Васильев. По его словам, проекты законов, которые вносит президент, всегда входят в число приоритетных и принимаются в кратчайшее время.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что новый законопроект о гражданстве может привести к воссоединению исторических земель России, но все объединительные процессы должны быть только под российским флагом.

Фракция «Справедливая Россия – За правду» поддержит президентский законопроект, — заявил руководитель фракции Сергей Миронов.

КПРФ обещает определиться со своей позицией в ближайшее время.

Доктор юридических наук, член Московской Хельсинской группы Илья Шаблинский считает, что законопроект, предложенный президентом, прямо противоречит основному закону страны. По оценке Шаблинского, предложения президента выглядят избыточными и опасными.

Практика лишения гражданства активно использовалась в советские годы. Советского паспорта, в частности, был лишен лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын. Активная политическая деятельность, распространение самиздата и публикация труда «Архипелаг ГУЛАГ» стали поводом для властей обвинить его в измене, затем лишить гражданства и выслать из Советского союза. Та же участь ждала оперную певицу Галину Вишневскую и ее мужа, музыканта Мстислава Ростроповича, которые активно поддерживали Солженицына. Их с формулировкой «за действия, порочащие звание гражданина СССР» лишили не только гражданства, но и всех званий и наград.

В 80-х годах паспорт отобрали и у гроссмейстера Виктора Корчного. Причиной же стал тот факт, что он не захотел возвращаться в Советский союз из Нидерландов после очередного турнира. Примерно в это же время после гастролей в Канаде не вернулся и балетмейстер Михаил Барышников, а из СССР эмигрировал бард Александр Галич, спустя 4 месяца все его произведения были запрещены в Союзе.

После высказанного недовольства культурной политикой СССР паспорта был лишен и театральный режиссер Юрий Любимов. Его имя также было убрано со всех афиш Театра на Таганке, его нельзя было даже упоминать.

Писателя Владимира Войновича гражданства лишили указом генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Правда узнал он об этом от журналистов. В ответ на такое решение властей Войнович лично ответил Брежневу, написав, что не сомневается в том, что скоро все указы генсека будут отменены, а читателям Войновича придется сдавать в макулатуру по двадцать килограммов брежневских сочинений, чтобы получить талон на одну книгу о солдате Чонкине.

С 1966 по 1988 годы в СССР гражданства был лишен 21 человек. В 1990-ом указом президента СССР Михаила Горбачева гражданство им было возвращено.



Журналист Андрей Архангельский в эфире «Эха» отметил, что законопроект о лишении гражданства следует рассматривать как комплект к закону об иностранных агентах. По его словам, это ещё один способ контролировать гражданское общество. Архангельский добавил, что была статистика о том, что количество людей, принятых в российское гражданство в этом году, резко увеличилось, в основном за счет жителей Донбасса.