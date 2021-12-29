Петербургский районный суд изменил меру пресечения Юрию Хованскому и отпустил его из-под ареста

Блогер провёл в СИЗО больше семи месяцев по обвинению в оправдании терроризма.

Подойти к залу Куйбышевского районного суда, где назначили заседание по изменению меры пресечения Юрию Хованскому, было трудно из-за толпы журналистов. Именно этим сотрудники объяснили, что конвой доставил блогера почти на час позже, чем должны были начать слушание. До того как судья Ирина Кирсанова зашла в зал, Хованский объяснил, почему, по его мнению, следствию пришлось выйти с ходатайством об изменении меры пресечения. «Отрицать очевидное стало невозможно», — сказал он журналистам.

Отметим, что позиция обвинения несколько изменилась перед самым началом заседания. Ранее следователи предлагали выпустить Хованского из СИЗО как после 8 января. Теперь они согласились с защитой, что запрет определённых действий можно назначить уже сейчас. В то же время следователь Синкевич сказал, что обвиняемый может повлиять на свидетелей. Сторона защиты назвала эти заявления голословными. После перерыва судья огласила приговор по изменению меры пресечения. Блогеру запретили посещать массовые мероприятия и пользоваться интернетом.

По обвинению в оправдании терроризма Хованскому грозит до семи лет колонии.