Президент России Владимир Путин считает, что Москва и Минск сделали существенный шаг вперед в развитии Союзного государства. Речь идет об интеграционных процессах, связанных с финансами, налоговым, таможенным законодательством, заявил российский лидер на встрече руководителем Белоруссии Александром Лукашенко. Президент добавил, что в прошлом году произошёл спад в объёме товарооборота между Россией и Белоруссией, но в этом году потери покрыты, добавилось почти в 2 раза больше.



Лукашенко в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку, оказываемую Белоруссии.

