Президент России Владимир Путин считает, что Москва и Минск
сделали существенный шаг вперед в развитии Союзного государства.
Речь идет об интеграционных процессах, связанных с финансами, налоговым, таможенным законодательством, заявил российский лидер на встрече руководителем Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент добавил, что в прошлом году произошёл спад в объёме товарооборота между Россией и Белоруссией, но в этом году потери покрыты, добавилось почти в 2 раза больше.
Лукашенко в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку, оказываемую Белоруссии.
Путин считает, что Москва и Минск сделали существенный шаг вперед в развитии Союзного государства
Президент России Владимир Путин считает, что Москва и Минск
сделали существенный шаг вперед в развитии Союзного государства.
Речь идет об интеграционных процессах, связанных с финансами, налоговым, таможенным законодательством, заявил российский лидер на встрече руководителем Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент добавил, что в прошлом году произошёл спад в объёме товарооборота между Россией и Белоруссией, но в этом году потери покрыты, добавилось почти в 2 раза больше.