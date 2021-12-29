Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. О пострадавших пока не известно. Причина ДТП устанавливается. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в Москве оценивается в
настоящее время в 9 баллов.
Два автобуса столкнулись на Сретенском бульваре в центре Москвы, движение автотранспорта затруднено
Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. О пострадавших пока не известно. Причина ДТП устанавливается. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в Москве оценивается в