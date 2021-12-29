ЕСПЧ просит сохранить «Международный Мемориал» и правозащитный центр до рассмотрения жалобы в Страсбургском суде

Европейский суд по правам человека просит российские власти сохранить «Международный Мемориал*» и одноименный правозащитный центр до рассмотрения жалобы в Страсбургском суде. Организация является стороной разбирательства. Об этом говорится в сообщении ЕСПЧ на обращение «Мемориала*», которое цитируют агентства ТАСС и Интерфакс.

Правозащитники уточнили, что речь идет о жалобе на закон об иностранных агентах, поданной одиннадцатью российскими НКО в ЕСПЧ в 2013 году.

«Международный Мемориал*» и правозащитный центр «Мемориал*» признаны в России иноагентами.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.