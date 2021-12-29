Депутат Нилов: Закон о прекращении гражданства может быть применен в отношении граждан за тяжкие преступления

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ», который предусматривает введение института прекращения гражданства. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы Олег Нилов, данный закон будет применен за тяжкие преступления.

«Все, что касается приобретенного гражданства, тем более с нарушением закона, или приобретенного с целью нарушения законов, совершения каких-то серьезных криминальных деяний, это относится к терроризму. Существуют целые группировки, для упрощения своей криминальной деятельности, что называется, приобретают российское гражданство. Вот для этой категории граждан, конечно, может быть применен такой закон. А нюансы будем еще обсуждать», — сказал он.

По словам О.Нилова, лишить граждан, не совершавших тяжких преступлений, российского гражданства невозможно.

Законопроектом «О гражданстве РФ» предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.

В законопроекте, в частности, расширяется список преступлений, за которые будут лишать приобретенного гражданства: это госизмена, организация массовых беспорядков и торговля наркотиками.

Сейчас иностранцев могут лишить российского гражданства из-за преступлений террористической направленности, в том числе за призывы к терроризму в интернете.