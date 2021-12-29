Новым председателем общественного совета ФСИН станет писатель Евгений Гришковец

Сегодня прошло первое собрание нового состава совета. О его формировании стало известно около недели назад. На сегодняшнем заседании был избран и председатель – рассказали в Общественной палате России. По словам одного из её руководителей, Гришковец – авторитетный человек, на которого, как он выразился, сложно надавить. В организации, по словам её представителей, руководствовались принципом, что возглавить её должен кто-то, с кем знакомы не только в рамках пенитенциарной системы, но и вне её. Евгений Гришковец — российский драматург и театральный режиссёр. Ранее он говорил, что считает российского президента героем нашего времени. Глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин называет обновленный состав совета «насмешкой». ФСИН сейчас нуждается в серьезных изменениях, ситуация с пытками это показывает, и сильный общественный совет мог бы помочь решить часть проблем – посетовал правозащитник.

На прошлой неделе стало известно, что из состава общественного совета ФСИН исключили правозащитницу Еву Меркачеву.