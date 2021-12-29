Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возможность возвращения в России смертной казни

По его мнению, введение моратория на высшую меру наказания в своё время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны. Этот вопрос не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства, считает Зорькин, отметив, что такое развитие событий маловероятно.

Политолог Станислав Белковский в эфире «Эха» высказал мнение, что предложение Валерия Зорькина о возвращении смертной казни имеет единственной целью закрепить значимость и репутацию самого Зорькина. Станислав Белковский уверен, что Валерий Зорькин ненавидит Конституцию и лучшего кандидата для ее уничтожения придумать было сложно.