Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

На этом настояла московская прокуратура. По мнению ведомства, организация осуществляет финансовую деятельность непрозрачно, в их отчетах якобы нет полных сведений о доходах и расходах, что препятствует контролю и «нарушает права граждан». Защита намерена обжаловать решение.

Адвокат Илья Новиков считает, что решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*» было ожидаемым. Об этом он сказал «Эху». Илья Новиков добавил, что вердикт о ликвидации «Мемориала*» в будущем будет изучаться внимательно и пристрастно.

Накануне Верховный суд принял аналогичное решение о «Международном Мемориале*».

«Международный Мемориал*» и одноименный правозащитный центр признаны в России иноагентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.