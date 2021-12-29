Депутат Бессарабов считает необходимым и своевременным законопроект президента о гражданстве

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Даниил Бессарабов считает необходимым и своевременным законопроект президента России Владимира о гражданстве. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это очень важная, своевременная инициатива. Она идет в развитие той Конституции, которая была подержана на общероссийском голосовании. И вообще закон о гражданстве, который принимался в начале 2000-х, не соответствует ни сегодняшнему пониманию нас самих как идентичности российского общества, российского государства, ни нашему экономическому потенциалу», — сказал депутат.



Д.Бессарабов отметил, что «сегодня Россия – это государство, которое притягивает многих мигрантов». «Люди приезжают сюда работать, жить. И государство – это наиболее тесная связь человека с территорией Земли, где он хотел бы жить. Это понимание истории, культуры, традиции. Человек хочет, чтобы здесь была создана его семья, жили и воспитывались дети. И вместе с этим нужно выполнять обязательства перед государством: защищать, платить налоги и делать все, чтобы страна развивалась. Поэтому эти вопросы не поверхностные, не второстепенные, а первичные для развития нашего общества», — подчеркнул он.

Что касается предложения президента вести институт прекращения гражданства, Д.Бессарабов отметил, что «если люди нарушают российские законы, например, занимаются террористической деятельностью или наркобизнесом, значит, нужно с ними расставаться». «И не только в плане уголовного наказания, но и в плане такой принадлежности к общему государству. Поэтому я считаю, этот законопроект надо принимать и реализовывать на практике», — заключил он.