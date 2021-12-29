Депутат МГД Беседина объявила о создании общественного движения «Яблоко»

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина объявила о создании общественного движения «Яблоко» с целью возрождения партии. Об этом она сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вчера бюро партии «Яблоко» исключило меня и еще порядка 100 человек за мнение отличное от мнения руководства партии. Я и еще несколько человек считаем такое положение неправильным, мы объявили о создании общественного движения, так как мы не согласны с официальной политикой партии», — заявила она.

Как сказала Д.Беседина, внутри «Яблока» сложилась довольно «нездоровая обстановка», в результате чего большинство членов партии не поддерживают политику руководящих органов.

«Обстановка сложилась странная и нездоровая, когда путем манипулирования квотами на съезде и на других собраниях руководство по сути контролировало голосование. И сложилась такая ситуация, что большинство членов партии не поддерживают политику руководящих органов партии. Руководящие органы «Яблока» избраны меньшинством. И в такой ситуации возникла большая внутренняя дискуссия. Были многочисленные открытые письма за подписью большого количества членов партии, были обращения. И сейчас одним из поводов для исключения из партии стали эти открытые письма и обращения. По сути за несогласие с позицией руководства «Яблока»», — пояснила депутат.

Д.Беседина выразила надежду, что к этому движению присоединиться большое количество людей, исключённых из партии.

««Яблоко» — это мы, а не странные люди, принимающие странные заявления и исключают людей из партии по признаку лояльности руководству партии, это большое количество живых людей. И мы ставим своей целью возрождение «Яблока» как партии, правозащитной, либеральной, и в первую очередь демократической партии, в первую очередь внутри себя», — заключила она.