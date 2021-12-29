Венедиктов не исключает, что в будущем смогут лишать российского гражданства и тех, кто получил его по праву рождения

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов не исключает, что в будущем российского гражданства смогут лишать и тех, кто получил его по праву рождения. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала радиостанции, комментируя новый законопроект президента РФ Владимира Путина.

«Был вопрос про новый проект закона о гражданстве, где предусмотрено лишение российского гражданства. Оно и сейчас предусмотрено. За исключением того, что нельзя лишить человека гражданства ни за что – было – если он получил гражданство по праву рождения. В нынешнем законе это написано мутно, и я думаю, что с учетом тех тучек, которые наползают на нас с вами – за преступления, как там написано, «террористической и экстремистской деятельности» – мы движемся к возможности лишения гражданства и по праву рождения», — сказал А.Венедиктов.

Он добавил, что нужно пристально следить за этим законопроектом.