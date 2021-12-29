Журналист Архангельский считает «комплектом к закону об иноагентах» законопроект Путина о гражданстве

Журналист Андрей Архангельский считает «комплектом к закону об иностранных агентах» законопроект президента РФ Владимира Путина, который предусматривает введение института прекращения гражданства. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Понятно, что над всем этим, да еще и в день, когда окончательно разогнали «Мемориал»*, сама фраза «лишение гражданства» – над этим всем витает дух Александра Исаевича Солженицына, который почти в эти же дни, 48 лет назад, тоже был лишен гражданства. Писатель Войнович тоже был лишен гражданства. Поэтому рассматривайте этот законопроект как комплект к успешно работающему в этом году закону об иностранных агентах. Я вижу прямую связь. Это еще один способ контролировать гражданское общество», — сказал А.Архангельский.

В законопроекте, в частности, расширяется список преступлений, за которые будут лишать приобретенного гражданства: это госизмена, организация массовых беспорядков и торговля наркотиками.

Сейчас иностранцев могут лишить российского гражданства из-за преступлений террористической направленности, в том числе за призывы к терроризму в интернете.



Законопроект также предусматривает упрощение процедуры получения гражданства для 20 категорий лиц. Инвесторы и квалифицированные специалисты в этот список не попали.

* — Власти РФ считают иностранным агентом