В работе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка произошел сбой

На сайте Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) отображается надпись о том, что информационный ресурс находится на реконструкции. По данным телеграм-канала «Раньше всех.Ну почти», неполадки возникли минувшей ночью, устранить их до сих пор не удалось. По данным телеграм-канала, это связано с работой системы фиксации акцизных марок. В результате по всей стране наблюдаются задержки в доставке заказов и продажах алкоголя. Данных из других источников о том, что сбой в ЕГАИС повлиял на розничные продажи алкоголя, пока нет.