Жителя Коми приговорили к восьми месяцам колонии по обвинению в клевете

Это первый приговор с реальным сроком по этой статье за последние десять лет, отмечает издание «Холод» со ссылкой на ответ судебного департамента при Верховном суде.

Наказание 37-летнему Михаилу Уманцу было вынесено еще в мае. Его отправили отбывать наказание в колонию строгого режима. По версии следствия, в марте этого года Уманец опубликовал на своей станице во «ВКонтакте» «заведомо ложные сведения» о своей знакомой, с которой у него были «неприязненные отношения». Уманец полностью признал вину. Разбирательство проходило в сокращенной форме, говорится в решении суда.