Верховный суд отказал в переносе дела экс-главы «Открытой России» Андрея Пивоварова из Краснодара в Петербург

Защита политика пообещала обжаловать это решение. С Краснодарским краем Пивоварова ничего не связывает, поэтому рассмотрение дела о сообщениях в Фейсбуке должно проходить в Северной столице, его родном городе, сказала «Эху» экс-глава предвыборного штаба Пивоварова Татьяна Усманова.



Летом этого года правозащитный центр «Мемориал*» признал Андрея Пивоварова политзаключенным. Эту организацию Минюст считает иноагентом, а Мосгорсуд постановил ликвидировать. «Открытая Россия», которой руководил Пивоваров, входит в список «нежелательных организаций».

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.