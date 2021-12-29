На Украине в суд направили уголовное дело против Натальи Полонской и ряда высокопоставленных чиновников Крыма

Подозреваемым вменяются госизмена, посягательство на территориальную целостность, а также захват власти в составе преступной организации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Украины. Там добавили, что помимо Поклонской фигурантами проходят глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель госсовета Республики Владимир Константинов и ещё пять должностных лиц, чьи имена пока не называются. По версии следствия, в 2014 году они оказали содействие России в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб её суверенитету.

Ранее Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской. Бывший прокурор Крыма на данный момент исполняет обязанности посла России в Кабо-Верде. Власти Украины не раз выражали желание экстрадировать её из африканского государства. В ответ на это российский МИД предостерёг украинскую сторону от угроз, добавив, что Поклонская согласно Венской конвенции обладает дипломатическим иммунитетом.

Сама Поклонская ранее заявила, что продолжит исполнять обязанности посла даже если ее попытаются выкрасть украинский десант или американский спецназ.