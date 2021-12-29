Депутат Госдумы от ЛДПР Каргинов считает инициативу о гражданстве РФ «блестящей»

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Каргинов считает президентский законопроект о гражданстве РФ «блестящим». Как он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», эту инициативу необходимо реализовывать.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ». Документом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского гражданства.

«Инициатива прекрасная, хорошая, я считаю, что ее нужно реализовывать. Другой вопрос, как она будет применяться на практике, главное, чтобы здесь не было перегибов никаких. Лишение гражданства может проходить только через судебные инстанции и распространяться на те лица, которые наносят колоссальный ущерб государству или нашему гражданскому обществу», — сказал депутат С.Каргинов.

Внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о гражданстве РФ будет принят Госдумой в начале следующего года.