Стриминговый платформу Netflix вскоре обяжут транслировать два десятка российских телеканалов

Это связно с внесением американской компании в реестр аудиовизуальных сервисов.

Из-за внесения в реестр Netflix придется в течение двух месяцев создать российское юридическое лицо, которое как минимум на 80% должно будет контролироваться российскими партнерами компании. Об этом рассказал глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Он отметил, что еще целый ряд иностранных ресурсов необходимо включить в реестр вслед за Netflix. Это, например, по его мнению, платформы Apple TV и Google Play. Реестр аудиовизуальных сервисов, который ведет Роскомнадзор, был создан в конце 2020 года. В него вносят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. Их владельцы должны не допускать использования своего сервиса в целях совершения уголовных преступлений, обязаны устанавливать возрастные ограничения для контента, а также соблюдать законодательство о выборах и референдумах. Сейчас в реестре 26 сервисов, среди которых онлайн-кинотеатры Ivi, «Кинопоиск», Okko и Megogo. Netflix оказался в этом реестре накануне.

Новая обязанность у Netflix появится с марта 2022 года, когда вступит в силу соответствующая статья российского закона «Об информации».