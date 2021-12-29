Куйбышевский районный суд Петербурга рассматривает ходатайство следствия отпустить блогера Хованского из-под стражи

Куйбышевский районный суд Петербурга в эти минуты рассматривает ходатайство следствия отпустить блогера Юрия Хованского из-под стражи.

Адвокат Хованского Юрий Передрук настаивает на немедленном освобождении блогера. По версии защиты, если органы уже попросили назначить Хованскому вместо ареста запрет определенных действий, то смысла держать его в СИЗО до восьмого января нет. Следствие также согласно на немедленное освобождение из-под стражи, сообщает корреспондент «Эха». Мера пресечения, которую запрашивает следствие, включает запрет на выход из дома с 18 до 10 утра, запрет на посещение места преступления, на использование средств связи и на общение со свидетелями, передает «Дождь*».

На прошлой неделе защита блогера написала в ЕСПЧ жалобу на российских силовиков за то, что те просят о мере пресечения, которая не соответствует тяжести преступления. Кроме того, ранее журналисты опубликовали протоколы показания трех новых свидетелей по делу об оправдании терроризма — именно в этом обвиняют Хованского. Все три документа изобиловали одинаковыми формулировками и датами, а двое из трех граждан оказались связаны с силовыми структурами.

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