Верховный комиссар ООН по правам человека: Закрытие «Мемориала» вызывает глубокое сожаление

Закрытие «Мемориала*» вызывает глубокое сожаление, это ослабляет российское правозащитное сообщество, — говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека.

Ранее в защиту «Мемориала*» выступала и комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович. По ее мнению, ликвидация правозащитной организации будет иметь катастрофические последствия. Миятович также осудила и российский закон об иностранных агентах, который, по ее словам, не соответствует европейским стандартам в области защиты прав человека.

Мосгорсуд сегодня объявил о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*». Судья Михаил Казаков удовлетворил иск столичной прокуратуры. Адвокат Илья Новиков назвал это решение ожидаемым.

Решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*» будет обжаловано.

Напомним, российские власти считают «Мемориал*» иностранным агентом.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.