Верховный комиссар ООН по правам человека: Закрытие «Мемориала» вызывает глубокое сожаление

Закрытие «Мемориала*» вызывает глубокое сожаление, это ослабляет российское правозащитное сообщество, — говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека.
Ранее в защиту «Мемориала*» выступала и комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович. По ее мнению, ликвидация правозащитной организации будет иметь катастрофические последствия. Миятович также осудила и российский закон об иностранных агентах, который, по ее словам, не соответствует европейским стандартам в области защиты прав человека.
Мосгорсуд сегодня объявил о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*». Судья Михаил Казаков удовлетворил иск столичной прокуратуры. Адвокат Илья Новиков назвал это решение ожидаемым.
Решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*» будет обжаловано.
Напомним, российские власти считают «Мемориал*» иностранным агентом.