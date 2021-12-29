Назальная форма вакцины против коронавируса «Спутник» поступит на рынок в начале будущего года, — сообщает Российский фонд прямых инвестиций. По его данным, назальная форма будет особенно эффективна против штамма «омикрон».
Назальная форма вакцины против коронавируса «Спутник» поступит на рынок в начале будущего года
Назальная форма вакцины против коронавируса «Спутник» поступит на рынок в начале будущего года, — сообщает Российский фонд прямых инвестиций. По его данным, назальная форма будет особенно эффективна против штамма «омикрон».