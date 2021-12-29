Жителя Коми приговорили к реальному сроку – восьми месяцам колонии — по обвинению в клевете

Жителя Коми, 37-летнего Михаила Уманца приговорили к реальному сроку – восьми месяцам колонии — по обвинению в клевете. Это первый случай за десять лет, — сообщает издание «Холод» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде. Ранее Уманец уже привлекался к уголовной ответственности и был признан виновным в убийстве, краже и грабеже.