Ранее из московского регионального отделения «Яблока» были исключены 98 человек. Формальная причина – поддержка конкурентов на недавних выборах. Беседина считает, что в партии произошел раскол, и истинная причина – стремление партийного руководства удержать власть любой ценой.
Депутат Мосгордумы Дарья Беседина объявила о создании общественного движения «Яблоко» с целью возрождения партии
Ранее из московского регионального отделения «Яблока» были исключены 98 человек. Формальная причина – поддержка конкурентов на недавних выборах. Беседина считает, что в партии произошел раскол, и истинная причина – стремление партийного руководства удержать власть любой ценой.