Актер, драматург и педагог Юрий Муравицкий назначен главным режиссером Театра на Таганке. Должность ввела директор театра Ирина Апексимова после успешных постановок спектаклей «Вишневый сад. Комедия» и «LJ Тартюф. Комедия», — сообщается на официальном сайте мэра. В свою очередь Муравицкий заявил, что глубоко изучил традиции и коллектив театра, предложение стать главным режиссером – большая честь, ответственность и серьезный вызов.