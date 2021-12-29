Крупные торговые сети, по данным ФАС, снизили наценки на товары первой необходимости

Надбавки на социально значимые продукты питания в среднем опустились с 22 до 14% по сравнению с летним периодом, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в интервью телеканалу RTVI. Он отметил, что торговые сети сделали это добровольно, допустив также повышение цен на товары менее высокого спроса с целью компенсации издержек. Однако для большего количества потребителей данный рост будет практически не заметен, добавил Шаскольский.

В августе антимонопольная служба начала проверки в крупнейших торговых сетях России, включая «Пятёрочку», «Карусель», «Перекрёсток» и «Магнит». Поводом стали жалобы покупателей на резкий скачок цен в магазинах. Как отметили в ФАС, картельного сговора выявлено не было, при этом в некоторых районах страны, где ритейлеры занимают доминирующее положение, обнаружили завышение надбавок на отдельные продовольственные товары. Этим сетям вынесли предостережение, после чего, по словам руководства ФАС, цены были снижены.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что проверки торговых сетей продолжаются.