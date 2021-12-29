Федеральное бюро «Яблока» исключило из московского отделения почти сто человек за поддержку конкурентов на выборах

Федеральное бюро партии «Яблоко» исключило из московского отделения почти сто человек за поддержку конкурентов на выборах, что, по мнению руководства, нанесло политический ущерб.

Один из исключенных Муниципальный депутат Максим Гонгальский считает истинной причиной несогласие с официальной линией партии.

Исключенные партийцы заявили о расколе в «Яблоке» и о намерении создать одноименное общественно-политическое движение во главе с депутатом Мосгордумы Дарьей Бесединой. В самом «Яблоке» этот план назвали детскими играми политически незрелых людей.