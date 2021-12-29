Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о российском гражданстве. В частности, расширяется список преступлений, за которые будут лишать приобретенного гражданства: это в том числе госизмена, организация массовых беспорядков и торговля наркотиками.

Сейчас иностранцев могут лишить российского гражданства из-за преступлений террористической направленности, в том числе за призывы к терроризму в интернете.

Законопроект также предусматривает упрощение процедуры получения гражданства для 20 категорий лиц. Инвесторы и квалифицированные специалисты в этот список не попали.

Доктор юридических наук, член московской Хельсинкской группы Илья Шаблинский считает, что законопроект, предложенный президентом, прямо противоречит основному закону страны. По оценке Шаблинского, предложения президента выглядят избыточными и опасными. Это может означать возвращение к практике, существовавшей в Советском Союзе.