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14:36, 29 декабря 2021

Самодельные петарды взорвались в квартире жилого дома на северо-западе Москвы на улица Героев Панфиловцев

Самодельные петарды взорвались в квартире жилого дома на северо-западе Москвы на улица Героев Панфиловцев. Пострадал один человек, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пострадавший госпитализирован с серьезными травмами лица. Эвакуация жильцов не проводилась. В пятиэтажке выбиты стекла. Других разрушений нет.


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