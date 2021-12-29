Все социально-значимые объекты в России подключены к широкополосному интернету, — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, в будущем планируется распространить интернет и на труднодоступные регионы страны. Подключение в рамках трехлетних госконтрактов обеспечивают 16 операторов связи.